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Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

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Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
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Çakıl yüklü kamyon altında kalan FM 897 plakalı araçta yaşamını yitiren şahısların Yenierenköy'de sakin Kaleil Bowan (E-55) ve Emine Bowan (K-56) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Kamyon şoförü Ramazan Tomuk (E-57) tutuklandı. Yol henüz trafiğe açılmadı. Çalışmalar devam ediyor.

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