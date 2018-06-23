Hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Çakıl yüklü kamyon altında kalan FM 897 plakalı araçta yaşamını yitiren şahısların Yenierenköy'de sakin Kaleil Bowan (E-55) ve Emine Bowan (K-56) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Kamyon şoförü Ramazan Tomuk (E-57) tutuklandı. Yol henüz trafiğe açılmadı. Çalışmalar devam ediyor.