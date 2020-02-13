Hatay’da cinayete teşebbüsten aranıyordu

Hatay’da kasten öldürmeye teşebbüs suçuna aranan Macit Tümürlenk, KKTC’de yakalandı

Evrim KAMALI

Türkiye’nin suçlusu ülkemizde yakalandı. Türkiye Hatay’da Kasten Öldürmeye (Teşebbüs) suçuna methaldar olan Macit Tümürlenk TC’ye iade edilebilmesi için 5 gün daha cezaevinde bekleyecek.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, olguları aktardı. Polis, TC uyruklu Macit Tümürlenk’in; 14 Mart 2013 tarihinde Türkiye Hatay'da meydana gelen "Kasten Öldürme(Teşebbüs) suçuna methaldar olup aleyhinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Mart 2018 tarihli 2018/2342 sayılı yakalama emri gereği arandığı öğrenilip Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından arasında yapılan 43/88 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Yasası tahtında TC Adli Makamları iadesinin istendiğini belirtti. Polis, Macit Tümürlenk’in, 4 Aralık 2019 tarihinde tespit edilip Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak iade işlemlerinin tamamlanabilmesi için Mahkeme Emri ile 30 gün süreyle, 3/1/2020 tarihinde 20 gün ve 23/1/2020 tarihinde ise yine 20 gün süreyle Merkezi Cezaevine gönderildiğini söyledi. Polis, Macit Tümürlenk'in iade işlemleri ile ilgili olarak TC Emniyet Genel Müdürlüğünden iadesi ile ilgili Tümürlenk’i teslim alacak Polislerin 13/2/2020tarihinde KKTC'ne gelecekleri yazı ile bildirildiğini belirterek, 5 gün daha tutukluluğunu talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, aranan zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.