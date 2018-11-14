Hatalı U dönüşü kazaya yol açtı

Lefkoşa’da tehlikeli şekilde U dönüşü yapan araç kazaya neden oldu, bir kişi yaralandı

Murat ASLAN Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde tehlikeli şekilde U dönüşü yapmaya çalışan araç sürücüsünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı. Kaza saat saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde, 73 yaşındaki Ali Osman Bilginer, yönetimindeki JP 958 plakalı araç ile FAB Ltd. önlerine geldiği zaman tehlike bir şekilde batı istikametine doğru U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden 18 yaşındaki Winner Igogo yönetimindeki RA 778 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan JP 958 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan JP 958 plakalı araç sürücüsü Ali Osman Bilginer kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.