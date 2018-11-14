banner107
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
32 0
Geçitkale sahası yeşerdi
Geçitkale sahası yeşerdi
116 0
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
98 0
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
163 0
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
37 0
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
275 0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
46 0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
64 0
banner82

Hatalı U dönüşü kazaya yol açtı

banner27

Lefkoşa’da tehlikeli şekilde U dönüşü yapan araç kazaya neden oldu, bir kişi yaralandı

Hatalı U dönüşü kazaya yol açtı
banner192

Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde tehlikeli şekilde U dönüşü yapmaya çalışan araç sürücüsünün neden olduğu kazada bir kişi yaralandı.

Kaza saat saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde, 73 yaşındaki Ali Osman Bilginer, yönetimindeki JP 958 plakalı araç ile FAB Ltd. önlerine geldiği zaman tehlike bir şekilde batı istikametine doğru U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden 18 yaşındaki Winner Igogo yönetimindeki RA 778 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan JP 958 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JP 958 plakalı araç sürücüsü Ali Osman Bilginer kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.