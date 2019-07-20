Hastanenin 2. katından atlayarak hayatına son verdi

Lefkoşa’da 29 yaşındaki Andrei Munayyov intihar etti.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, sabah saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi cerrahi servisinde tedavi görmekte olan Andrei Munayyov yaşamına son verdi.
Soruşturma devam ediyor.
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