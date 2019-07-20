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Hastanenin 2. katından atlayarak hayatına son verdi

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Hastanenin 2. katından atlayarak hayatına son verdi
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Lefkoşa’da 29 yaşındaki Andrei Munayyov  intihar etti. 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, sabah saat 09.30 sıralarında   Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi cerrahi servisinde tedavi görmekte olan Andrei Munayyov yaşamına son verdi.
Soruşturma devam ediyor. 

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