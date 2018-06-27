Hastaneden taburcu oldu, cezaevine gönderildi...

Ercan-İskele Anayolunda 23 Haziran tarihinde meydana gelen ve Kaleil ile Emine Bdwan’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının zanlısı olan kamyon şoförü Ramazan Tomruk, dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı...

Gamze PİR BAYKUR

Ercan-İskele Anayolu Hansoy Petrol İstasyonu önünde 23 Haziran tarihinde meydana gelen ve Kaleil ile Emine Bdwan çiftinin ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazasında Bdwan çiftinin ölümüne neden olan kamyon şoförü zanlı Ramazan Tomruk dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 3 kaburga kemiğinde kırık bulunan ve tedavi altında bulunduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden dün taburcu edilen Zanlı Tomruk, güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi. İskele Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Tomruk, davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Karşı şeride geçip aracın üzerine devrildi...

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Türkeç Soyutürk, 23 Haziran tarihinde Ercan-İskele Anayolu Hansoy Petrol İstasyonu önünde, zanlı Ramazan Tomruk’un, yönetimindeki NF 302 plakalı çakıl yüklü kamyon ile Lefkoşa istikametinden İskele istikametine doğru aşırı süratli şekilde seyrettiğini açıkladı. Zanlının yönetimindeki kamyon ile aşırı süratli şekilde seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu, o esnada önünde seyreden ve sola dönüşe geçen araca çarpmamak için karşı şeride geçtiğini belirten Soyutürk, o esnada karşı şeritten gelen Kaleil Bdwan yönetimindeki aracın üzerine devrilerek ölümle neticelenen bir trafik kazasına neden olduğunu açıkladı.

“Bir ailenin derin üzüntüler yaşamasına neden oldu...”

Müfettiş Muavini Türkeç Soyutürk, 3 kaburga kemiğinde kırık olan zanlı Ramazan Tomruk’un, kaza günü Mağusa Devlet Hastanesine, ertesi günü ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındığını anımsatarak, zanlının dün de taburcu olduğunu açıkladı. Zanlının işlediği suçun 7 yıla kadar hapis cezası gerektiren ciddi bir suç olduğunu ifade eden Soyutürk, zanlının TC ve KKTC vatandaşı olduğunu ve TC’de yoğun akrabalık bağlantılarının bulunduğunu kaydetti. Soyutürk, zanlının ayrıca meydana gelen vahim trafik kazasının toplumda infial ve üzüntüye sebep olduğunu ve bir ailenin derin üzüntüler yaşamasına neden olduğunu belirtti. Soyutürk, zanlının TC’de yoğun akrabalık bağlarının bulunmasını da göz önünde bulundurarak, zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini ve ehliyetine ise geçici olarak el konulmasını talep etti.

Cezaevinde bekleyecek...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ramazan Tomruk’un davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine ve ehliyetine ise geçici olarak el konulmasına emir verdi.