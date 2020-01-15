Hastane yolunda yayaya çarptılar

Polisren verilen bilgiye göre bugün saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, 23 yaşındaki Mehmet Hüseyin TOMAK, yönetimindeki RH 132 plakalı araç ile Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinden geçmekte olan 70 yaşındaki Feriha KARDANA'ya çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Feriha Kardana kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.