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Hastane önünde yayaya çarptı

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Hastane önünde yayaya çarptı

Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde öğleden sonra dikkatsizce ilerleyen van araç sürücüsü yolu karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, 52 yaşındaki Mehmet Berrak, yönetimindeki PJ 625 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önlerine geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu meydana geldi. Berrak dikkatsizliği nedeniyle o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan 60 yaşındaki Ahmet Yıldız'a çarpmasıyla yaşanan kaza sonucu Yıldız yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yıldız’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

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