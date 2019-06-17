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Haspolat’ta balıkçı teknesi çalındı

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Haspolat’da King isimli gece kulübünün avlusunda bulunan bir balıkçı teknesi çalındı. Olayla ilgili Haluk Kasap tutuklandı

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Haspolat’ta balıkçı teknesi çalındı
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Evrim KAMALI

Haspolat’da faaliyet gösteren King isimli gece kulübünün avlusunda bulunan Mustafa İşlek’e ait balıkçı teknesi çalınması olayıyla tutuklanan Haluk Kasap, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Açıkada, 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında, King isimli işyerinin avlusunda bulunan Mustafa İşlek’e ait balıkçı teknesinin sirkat edilmesiyle Haluk Kasap’ın methaldar olduğunu belirtti. Polis, çalınan teknenin Haspolat’ta sakin Bünyamin KIzılkanat’a satıldığının belirlendiğini söyledi. Teknenin emare alındığın, zanlının ise 15 Haziran’da tespit edilerek, tutuklandığını belirten polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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