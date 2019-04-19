Haspolat-Taşkent yolunda ceset bulundu

Haspolat-Taşkent yolunda bir erkek cesedi bulundu. Bu sabah 06:30 sıralarında, Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde 25-30 yaşlarında, siyahi bir erkek şahıs ölü olarak bulundu. Polisin olayla ilgisi soruşturması sürüyor.