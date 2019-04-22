Haspolat - Taşkent Anayolu üzerinde bulunan maktulün ismi belirlendi

Haspolat - Taşkent Anayolu TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde ölü olarak bulunan şahsın gerçek adı tespit edildi. Maktulün, Nijerya uyruklu 25 yaşındaki Walshak Augustine NGOK olduğu tespit edildi.
Haspolat-Taşkent yolundaki bir toprak yol girişinde cuma sabahı cesedi bulunan Walshak Austine Ngok cinayetiyle ilgili dün akşam tutuklanan yabancı uyruklu 12 kişi, bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlılar hakkında üçer gün tutukluluk emri verdi.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, 12 zanlı bu Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar mahkeme kararıyla üçer gün poliste tutuklu kalacak.