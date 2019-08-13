Haspolat'ta yangın

Haspolat Sanayi Bölgesi’nin güney kısmında bulunan Polat, Şenol ve Kemal Bayur 'a ait 5 dönümlük arazi içerisinde çıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan 10 zeytin ağacı kısmen, 10 zeytin ağacı, 2 armut ağacı, 4 erik ağacı, 20 adet 6 metelik sulama hortumu ile 50 metrelik elektrik kablosu tamamen yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın saat 11.00 sıralarında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.