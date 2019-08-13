 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
Gargalar pençeleri Nevşehir'de bileyecek
67 0
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
Başbakan Tatar, partilileriyle bayramlaştı
4 0
 
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
Serena Williams gözyaşlarını tutamadı
56 0
Buram buram Kıbrıs Gecesi
Buram buram Kıbrıs Gecesi
26 0
Kabristanlıklar doldu taştı
Kabristanlıklar doldu taştı
9 0
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
14 0
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
52 0
banner82

Haspolat'ta yangın

banner27

Haspolat'ta yangın
banner267

Haspolat Sanayi Bölgesi’nin güney kısmında bulunan Polat, Şenol ve Kemal Bayur 'a ait 5 dönümlük arazi içerisinde çıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan 10 zeytin ağacı kısmen, 10 zeytin ağacı,  2 armut ağacı, 4 erik ağacı, 20 adet 6 metelik sulama hortumu ile 50 metrelik elektrik kablosu tamamen yanarak zarar gördü. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın saat 11.00 sıralarında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.