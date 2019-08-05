Haspolat'ta trafo patladı, yangına sebep oldu

Haspolat Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde Kıbet isimli iş yerinin güney kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın devam ediyor.

Yangına polis itfaiye ekipleri ve iş makineleri ile müdahale ediyor.

Yangında alevlerin 40 metreyi bulduğu ifade ediliyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığı bildiriliyor.

Bu arada yangının Haspolat'taki trafonun patlaması sonucunda meydana geldiği iddia edilirken, başta Lefkoşa olmak üzere birçok bölgede elektrik kesintisi olduğu beliritilmekte.