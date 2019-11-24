Hamitköy’e ateş düştü

Hamitköy’de dün saat 11.00 sıralarında meydana olayda 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa traktörden düşerek yaşamını yitirdi.
Hamitköy’de Paşa Sokak üzerinde 59 yaşındaki Hüseyin Ömerağa, yönetimindeki AA 729 plakalı traktör ile evinin avlusuna girdiği sırada, kucağında oturmakta olan 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa, dengesini kaybederek traktörden düşüp sağ arka tekerleğin altında kalması sonucu yaşamını yitirdi.
Yaşanan korkunç kaza Hamitköy'e ateş düşürdü, yürekleri yaktı. Ailenin feryatları dinmedi. Sağlık ekipleri uzun süre aile bireylerine müdahale etti.
3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Minik Ege Metin Ömerağa’nın cenazesi bugün öğle namazından sonra Hamitköy Mezarlığı’na defnedilecek.