Hamitköy yasa boğuldu

Haspolat’taki ağılından önceki sabah saatlerinden hayvanlarıyla ayrılan ve geri dönmeyen 93 yaşındaki İsmail Dağaşaner’in az önce ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Polis önceki gün sabah saat 07.30 raddelerinde Haspolat köyünün kuzey batı bölgesinde bulunan dere yatağı içerisine gidip aynı gün saat 12.00 raddelerinde hayvanların kendi başlarına geri gelmesine rağmen kendisinin ağıla geri gelmeyen Hamitköy sakini İsmail Dağaşaner'in saat 10.00 sıralarında ağılının yaklaşık 1 km küyet batısında ailesi tarafından ölü olarak bulunduğunu bildiridi.