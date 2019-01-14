Halit Kiris kayıp

Lefkoşa sakinlerinden Halit Kiris'in bugün sabahtan beridir kayıp olduğu bildirildi. Ailesi tarafından yapılan duyuruda Halit Kiris'in bu sabah 09.30 itibarıyle kayıp olduğu ifade edildi. Kiris'in en son Değirmenlik bolgesinde görüldüğü belirtilidi. Gören ve duyanların aşağıdaki numaraları aramaları rica olundu.

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