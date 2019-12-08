Halil Karakız cinayete kurban gitmiş

Girne’de önceki gün denize düşen ve ölü olarak bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız’ın öldürüldüğü tespit edildi.

Polis meselede zanlı görülen 20 yaşındaki A.G’yi tutukladı.

Polis Basın Subaylığından “Adam Öldürme” başlığı altında yayınlanan açıklamaya göre, 6 Aralık’ta Girne’de eski limanın mendirek mevkiinde deniz içerisinde ölü olarak bulunan Halil Karakız’ın (E-25), dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” neticesinde olabileceği şüphesi oluştu.

Bunun üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.G. (E-20) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.