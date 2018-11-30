Halil Çimendağ’ın acı günü

Halil Çimendağ’ın değerli kızı İlden Çimendağ bugün hayatını kaybetti. İlden Çimendağ 'ın cenazesi yarın Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek

Ortaköy ve Yenicami'nin eski futbolcularından, başarılı teknik adam ve Beden Eğitimi öğretmeni Halil Çimendağ’ın değerli kızı İlden Çimendağ bugün hayatını kaybetti.

İlden Çimendağ cenazesi yarın öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da açıklama yaparak, BTM 1.Lig’de oynanacak olan Tatlısu HOSK – Ortaköy SK maçını Pazar gününe erteledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle:

"BTM 1.Lig maçı zorunlu tarih değişikliği; 01.12.2018 Cumartesi günü BTM 1.Lig’de oynanacak olan Tatlısu HOSK – Ortaköy SK maçı 02.12.2018 Pazar gününe ertelenmiştir. Ortaköy SK’ne uzun yıllardır hizmet eden ve camianın önde gelen isimleri arasında yer alan Halil Çimendağ’ın değerli kızı İlden Çimendağ’ın vefatı sebebiyle ve Ortaköy yönetim kurulu ile futbolcularının yarın yapılacak olan cenazeye katılacak olmalarından dolayı karşılaşma bir gün sonraya ertelenmiştir. İlgili karşılaşma 02.12.2018 Pazar günü saat 11.00’de Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda oynanacak."