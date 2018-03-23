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Hala ders alınmıyor

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Girne-Değirmenlik anayolunda onlarca kişinin can vermesine rağmen sürücüler trafik kurallarını hiçe saymaya devam ediyor

Hala ders alınmıyor
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Ülkede ölüm yolu olarak adlandırılmaya başlanan Girne-Değirmenlik dağ yolunda bugüne kadar sayısız trafik kazası meydana gelmesi, bu kazalarda onlarca kişinin can vermesi ve nice ocakların sönmesine rağmen hiç ders alınmadığı görülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda yol yapım çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapanan ve ardından yeniden araçlara açılan Girne-Değirmenlik anayolunda trafik kurallarının hiçe sayıldığı TAK foto muhabiri Erol Uysal tarafından görüntülendi.

Söz konusu fotoğraflarda birçok aracın yolda düz çizgi (araç geçme yasağı) olmasına rağmen tehlikeli şekilde önünde seyreden araçları geçtiği görüldü.

Yine söz konusu yolda yüklü kamyonların ise adeta birbirleriyle yarışırcasına trafikte tehlikeli şekilde seyrettikleri gözler önüne serildi.

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