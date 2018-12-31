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Haftalık Trafik Raporu; 93 kaza, 19 yaralı

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KKTC’de son bir hafta içerisinde 93 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 19 kişi yalandı, 613 bin 855 TL’lik hasar oluştu.

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Haftalık Trafik Raporu; 93 kaza, 19 yaralı
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Polis Genel Müdürlüğü’nün 24-30 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre kazalar; süratli araç kullanmak (30), kavşakta durmamak (25), yakın takip (20), dikkatsiz sürüş yapmak (10) ve diğer etkenler (8) nedeniyle gerçekleşti.

Dönem içerisinde Lefkoşa’da 32, Gazimağusa’da 19,Girne’de 21 Güzelyurt’ta 10 ve İskele’de 11 kaza meydana geldi.

Diğer yandan aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde  kontrol edilen 6 bin 892 araç sürücüsünden  755’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 102’si süratli araç kullanmak, 10’u tehlikeli sürüş yapmak, 30’u dikkatsiz sürüş yapmak, 60’ı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 32’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 20’si alkollü araç kullanmak, 115’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak 143’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 15’i muayenesiz araç kullanmak, 38’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 11’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 168’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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