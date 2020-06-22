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Haftalık trafik raporu; 2 ölü, 11 yaralı

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KKTC’de son bir hafta içerisinde meydana gelen 54 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Haftalık trafik raporu; 2 ölü, 11 yaralı

  

Haftalık Polis Trafik Raporu’na göre, 15-21 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde gerçekleşen kazalarda yaklaşık 600 bin TL’lik maddi hasar oluştuı.
Kazaların 19’u Lefkoşa, 17’si Girne’de meydana gelirken, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta 7’şer, İskele’de 4 kaza oldu.
Kaza nedenleri ise; dikkatsiz sürüş yapmak (20), süratli araç kullanmak (16), kavşakta durmamak (8), yakın takip (6) ve diğer etkenlerden (4) kaynaklandı.
Diğer yandan aynı dönemde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 6 bin 742 araç sürücüsünden 634’ü ile ilgili ileri işlem yapıldı.
Trafik suçlaırnda ilk 3 sırayı sürat (229), seyir halinde cep telefonu ile konuşmak (125) ve trafik levha ve işaretlerine uymamak (36) aldı.

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