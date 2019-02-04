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Haftalık trafik raporu: 1 ölü, 32 yaralı

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KKTC’de son bir haftada meydana gelen 70 trafik kazasından 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Haftalık trafik raporu: 1 ölü, 32 yaralı
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Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre kazalarda, 485 bin 800 TL’lik hasar oluştu.
  
Trafik kazaları;  süratli araç kullanmak (22), kavşakta durmamak (19), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (10) ve diğer etkenlerden(7) kaynaklandı.

Kaza sayısında 31 ile Lefkoşa ilk sırada yer alırken, Girne’de 17, Gazimağusa’da 15, Güzelyurt’ta 4 ve İskele’de 3 kaza meydana geldi.

Polis tarafından 28 Ocak, 3 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde, kontrol edilen 5 bin 992 araç sürücüsünden 738’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Trafik suçlarında ilk sıraları; 180 ile süratli araç kullanmak, 143 ile  seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve 90 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak aldı.

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