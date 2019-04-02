Hacer Ulaş cinayet kurbanı

Alayköy’deki evinde önceki gün ölü olarak bulunan Hacer Ulaş’ın boğularak öldürüldüğü açıklandı. Olayın ardından tutuklanan Ulaş’ın eşi Hüseyin Havalar hakkındaki suçlamaları reddetti

Evrim KAMALI

Alayköy’de evinde önceki gün ölü olarak bulunan Hacer Ulaş’ın öldürüldüğü açıklandı.

31 Mart’ta Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan 47 yaşındaki Ulaş’ın dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin ‘ağız-burun kapama ve elle boğma’ sonucu olduğu tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında 46 yaşındaki Hüseyin Havalar’ı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

Ulaş’a dün yapılan otopsisinde “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edilmesi üzerine eşi Hüseyin Havalar, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göymen, 31.03.2019 tarihinde, saat 13.20’de Hacer Ulaş’ın Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, şüphe görüldüğünü anlatan Göymen, ayrılma aşamasında olduğu zanlı Hüseyin Havalar’ın tutuklandığını söyledi. Göymen, Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edildiğini kaydetti. Göymen, alınan ifadelere göre zanlı Hüseyin Havalar’ın, eşi Hacer Ulaş’ı öldürmekle tehdit ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Zanlının ifade verdiğini söyleyen Göymen, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, olay mahalline yakın olan kamera kayıtlarının inceleneceğine değindi. Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyen Göymen, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı Hüseyin Havalar, “Suçu ben işlemedim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.