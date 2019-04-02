banner255
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 günlük sinema buluşması başlıyor
1 0
3 0
 
Finale yükselmek için eşleştiler
Finale yükselmek için eşleştiler
36 0
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 gölette yüzde 100 doluluk
29 0
MTG kendini sıkmadı
MTG kendini sıkmadı
70 0
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
Beyazi'den sahada evlilik teklifi
112 0
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
Yağmur, Esentepe'ye bereket getirdi
241 0
banner82

Hacer Ulaş cinayet kurbanı

banner27

Alayköy’deki evinde önceki gün ölü olarak bulunan Hacer Ulaş’ın boğularak öldürüldüğü açıklandı. Olayın ardından tutuklanan Ulaş’ın eşi Hüseyin Havalar hakkındaki suçlamaları reddetti

banner262
Hacer Ulaş cinayet kurbanı
banner267

Evrim KAMALI

Alayköy’de evinde önceki gün ölü olarak bulunan Hacer Ulaş’ın öldürüldüğü açıklandı.

31 Mart’ta Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan 47 yaşındaki Ulaş’ın dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin ‘ağız-burun kapama ve elle boğma’ sonucu olduğu tespit edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında 46 yaşındaki Hüseyin Havalar’ı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

Ulaş’a dün yapılan otopsisinde “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edilmesi üzerine eşi Hüseyin Havalar, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göymen, 31.03.2019 tarihinde, saat 13.20’de Hacer Ulaş’ın Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, şüphe görüldüğünü anlatan Göymen, ayrılma aşamasında olduğu zanlı Hüseyin Havalar’ın tutuklandığını söyledi. Göymen, Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edildiğini kaydetti. Göymen, alınan ifadelere göre zanlı Hüseyin Havalar’ın, eşi Hacer Ulaş’ı öldürmekle tehdit ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Zanlının ifade verdiğini söyleyen Göymen, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, olay mahalline yakın olan kamera kayıtlarının inceleneceğine değindi. Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyen Göymen, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı Hüseyin Havalar, “Suçu ben işlemedim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.