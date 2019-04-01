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Hacer Ulaş cinayet kurbanı

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Hacer Ulaş cinayet kurbanı
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Alayköy'de dün evinde ölü olarak bulunan Hacer Ulaş'ın cinayete kurban gittiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 31.03.2019 tarihinde, Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan 47 yaşındaki Hacer ULAŞ ’ın, bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edildiği bildirildi.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında maktülün eşi olan 46 yaşındaki Hasan Havalar'ın tutuklandığı ve bugün öğleden sonra mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

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