Güzelyurt’ta 2 kişi kaçak av yaparken tutuklandı

Güzelyurt’ta gece araç ile kaçak tavşan avı yapan 2 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta 4 Şubat Pazar gecesi saat 21.30 sıralarında, 38 yaşındaki M.O. ve 39 yaşındaki M.E. araç içerisinden ava kapalı bölgede, kanunsuz olarak avlandıkları sırada polis tarafından görüldüklerini fark etmeleri üzerine konu aracı terk edip kaçtılar. Polis yürüttüğü soruşturma neticesinde söz konusu 2 kişiyi bularak tutukladı. Bahse konu araç, araç içerisinde bulunan av tüfeği ve muhtelif markalarda 14 av tüfeği fişeği ile projektör emare olarak alındı. Edinilen bilgiye göre, polis araçta yaptığı aramada, ova tavşanı tüylerini, arabanın arka ışıklarının istenildiği zaman söndürülecek şekilde yapılmış düzeneği ve projektör kullanabilme amaçlı, arabanın aküsünden beslenmiş kabloları da tespit etti. Polisin uzun süredir kaçak av yapan bu kişileri takip ettiği de öğrenildi. Söz konusu bölgedeki bahçe sahiplerinin de ekinlere verilen zarar nedeniyle büyük şikayeti vardı. Bu süreç içerisinde Avcılık Federasyonuna giden ihbarlar ve bilgilerin de Güzelyurt Polisi ile paylaşıldığı belirtildi. Söz konusu 2 kişi mahkemeye çıkartılarak, 40’ar bin TL kefalete bağlanıp, 5’er bin TL de nakit teminat ödeyerek, bir sonraki mahkeme gününe kadar serbest bırakıldılar. Avcılık Federasyonu Başkan ve Yürütme Kurulu üyeleri, gösterdiği çalışma ve başarıdan dolayı Güzelyurt Polisine teşekkür ederken, suçluların ağır şekilde cezalandırılmalarını da istedi.