Güzelyurt - Lefke anayolunda ölümlü kaza

Güzelyurt - Lefke tek şeritli anayolu üzerinde bu sabah 04.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Taylan Ekerel (E-26) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, Güzelyurt’ta sakin Taylan Ekerel yönetimindeki JR 673 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada elektrik santrali önlerine geldiği zaman sağa meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yeşilırmak’ta sakin Adem Gökçe (E-46) yönetimindeki FZ 913 plakalı kamyon ile çarpışmışmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan JR 673 plakalı araç sürücüsü Taylan Ekerel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, FZ 913 plaklı araç sürücüsü Adem Gökçe ise yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.

