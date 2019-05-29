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Güzelyurt-Girne anayolunda kaza: 2 yaralı

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Güzelyurt-Girne anayolunda kaza: 2 yaralı
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Güzelyurt-Girne anayolu Kalkanlı köyü yakınlarında bugün öğleden sonra meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza bugün  saat 15:00 raddelerinde Güzelyurt-Girne anayolu Kalkanlı su piknik alanı önlerinde, Girne istikametine dogru seyreden Girne'de sakin 62 yaşındaki Jannick Michallon yönetimindeki ZLL 483 plakalı Ford marka salon araç sürücüsünün sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Çamlıbel’de sakin 44 yaşındaki Murat Özbeyit yönetimindeki GL 250 plakalı Isuzu marka kamyonet aracın sağ ön kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu ZLL 483 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 67 yaşındaki kadın Micheline Colas  ve GL 250 plakalı kamyonet araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Shoukat Ali yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılıp acil serviste müşahede altına alındılar.

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