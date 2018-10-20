Güzellik salonunda sanal bet operasyonu

Lefkoşa’da bir bankanın Özkara Güzellik Merkezi’nin pos cihazlarından 39 bin 153 TL’lik işlemlerin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunması üzerine merkeze baskın yapıldı. Olayda sanal bet şüphesi üzerine İsmail Can Özkara tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir banka, Özkara Güzellik Merkezi’ne ait pos cihazlarından 39 bin 153 TL değerinde birçok işlemin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunması üzerine tutuklanan zanlı İsmail Can Özkara dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu Yahya Suiçmez olayla ilgili bulguları aktardı. Suiçmez, 18 Ekim tarihinde bir bankadan alınan bilgide, Özkara Güzellik Merkezi’nin şirketteki pos cihazlarından belli bir tarih aralığında 39 bin 153 TL’lik işlemlerin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Suiçmez, 4 Ekim’de yurtdışına çıkış yapan ve aranan bir kişinin Gönyeli’deki bir adreste Elexbet, Hiltonbet ve Marsbet isimli sitelere yasa dışı bahis oynatarak finansal destek sağladıklarının belirlendiğini anımsattı. Suiçmez, post cihazları aracılığı ile bahis sitelerinden elde edilen yasadışı gelirin, KKTC’deki işletmeciler üzerinden aklanmaya çalışıldığının düşüldüğünü mahkemeye aktardı. Suiçmez, zanlının işletmesine ait 4 post cihazının işlemlerinin inceleneceğini söyledi. Zanlının post cihazını kullanması için başkasına verdiğini beyan ettiğini belirten Suiçmez, bu iddiaların araştırılacağını söyledi.Suiçmez, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.