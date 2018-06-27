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Güvercinlik kavşağında 6 ton kaçak et ele geçirildi

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Güvercinlik kavşağında 6 ton kaçak et ele geçirildi
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Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekipleri tarafından bugün sabah Güvercinlik kavşağında yapılan operasyonda Polonya, Avusturya  ve Danimarka menşeli yaklaşık 6 ton kaçak et ele geçirildi. KKTC tarihinde en büyük et kaçakçılığı olarak nitelendiren 6 ton kaçak  etin hijyen ve sağlık koşullarından uzak bir şekilde arkası açık kamyon ile Güney Kıbrıs’tan getirildiği öğrenildi. Dana but, dana döş ve dana bifteklerden oluşan etler Mağusa Polis Müdürlüğü avlusunda belediye ve gümrük çalışanları tarafından kamyondan indirilip ayrıştırıldı. Etlerin getirilmesinde kullanılan kamyon şoförü Aysın Eskimuhtaroğlu ise tutuklanarak bugün sabah Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mesele ile ilgili olarak da H.V aranıyor.  Etlerin Mağusa çöplüğünde yakılarak imha edileceği öğrenildi.

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