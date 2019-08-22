 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
24 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
75 0
 
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
19 0
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
Plaj hentboluna da Esentepe damgası
43 0
Kaçak avı hız kesmiyor
Kaçak avı hız kesmiyor
174 0
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
TUFAD, Kastamonu'da festivale katıldı
23 0
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
Skoda’dan off-road özellikli pick-up
18 0
banner82

Güpegündüz araç hırsızlığı

banner27

Gönyeli’de güpegündüz araç hırsızlığı yaşandı. Ayşe Arifoğlu’na ait Mercedes marka araç, dün sabah Gönyeli’de çalındı. Çalınan araba çok geçmeden Küçük Kaymaklı bölgesinde bulundu. Olayla ilgili 19 yaşındaki bir genç tutuklandı

Güpegündüz araç hırsızlığı
banner267

Murat ASLAN

Ayşe Arifoğlu’na ait Mercedes marka araç, dün sabah Gönyeli’de çalındı. Çalınan araba çok geçmeden Küçük Kaymaklı bölgesinde bulundu. Olayla ilgili 19 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Duyanları hayrete düşüren olay dün sabah Gönyeli Kırnı Piliçleri önünde saat 10.45’te meydana geldi.

Ayşe Arifoğlu yönetimindeki MS 812 plakalı gümüş rengi Mercedes marka aracını, Gönyeli Kırnı Piliçleri önüne park etti ve aracından inerek bir mağazaya girdi.

Bu sırada bölgeden yaya olarak geçen bir kişi, aracın kilitli olmadığını gördü ve söz konusu araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra mağazadan çıkan ve aracının yerinde olmadığını gören Arifoğlu, yardım çağrısında bulundu. Geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, çok geçmeden çalınan arabayı ve arabayı çalan 19 yaşındaki kişiyi Küçükkaymaklı bölgesinde tespit etti.

Araç mal sahibine teslim edilirken, 19 yaşındaki isminin baş harfleri A.K. ise tutuklandı. 

Aracın çalındığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce araç sahibi Ayşe Arifoğlu'nun araçtan indiği görüldü. Önce araca yaklaşan bir kişi, bir sonraki gelişinde Ayşe Arifoğlu'nun anahtarı üzerinde bıraktığı arabaya binerek uzaklaştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.