Gönyeli’de güpegündüz araç hırsızlığı yaşandı. Ayşe Arifoğlu’na ait Mercedes marka araç, dün sabah Gönyeli’de çalındı. Çalınan araba çok geçmeden Küçük Kaymaklı bölgesinde bulundu. Olayla ilgili 19 yaşındaki bir genç tutuklandı

Murat ASLAN

Ayşe Arifoğlu’na ait Mercedes marka araç, dün sabah Gönyeli’de çalındı. Çalınan araba çok geçmeden Küçük Kaymaklı bölgesinde bulundu. Olayla ilgili 19 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Duyanları hayrete düşüren olay dün sabah Gönyeli Kırnı Piliçleri önünde saat 10.45’te meydana geldi.

Ayşe Arifoğlu yönetimindeki MS 812 plakalı gümüş rengi Mercedes marka aracını, Gönyeli Kırnı Piliçleri önüne park etti ve aracından inerek bir mağazaya girdi.

Bu sırada bölgeden yaya olarak geçen bir kişi, aracın kilitli olmadığını gördü ve söz konusu araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra mağazadan çıkan ve aracının yerinde olmadığını gören Arifoğlu, yardım çağrısında bulundu. Geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, çok geçmeden çalınan arabayı ve arabayı çalan 19 yaşındaki kişiyi Küçükkaymaklı bölgesinde tespit etti.

Araç mal sahibine teslim edilirken, 19 yaşındaki isminin baş harfleri A.K. ise tutuklandı.

Aracın çalındığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce araç sahibi Ayşe Arifoğlu'nun araçtan indiği görüldü. Önce araca yaklaşan bir kişi, bir sonraki gelişinde Ayşe Arifoğlu'nun anahtarı üzerinde bıraktığı arabaya binerek uzaklaştı.