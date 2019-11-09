banner255
banner69
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
89 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
37 0
 
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
50 0
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
Atatürk anısına, rekorlara yüzdüler
15 0
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
Sonbahar – 2019 mükellef celbi erler ant içti
11 0
Girne’den Garga kanatlandı
Girne’den Garga kanatlandı
30 0
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
Fenerbahçe Kadıköy’de moral buldu
69 0
banner82

Güney’e kaçak geçmeye çalışırken yakalandılar

banner27

Gaziler bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Olivia Ibwayı Mpankıebe ve Dan Nguru Mpankıebe askerler tarafından suçüstü yakalanırken, kendilerini buraya bırakan kişi aranıyor

Güney’e kaçak geçmeye çalışırken yakalandılar
banner267

Evrim KAMALI

Gaziler bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan zanlı Olivia Ibwayı Mpankıebe ve zanlı Dan Nguru Mpankıebe tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olguları aktardı. Polis, 6.11.2019 tarihinde zanlı Olivia Ibwayı Mpankıebe ve zanlı Dan Nguru Mpankıebe’nin saat 19.00 raddelerinde Gaziler’de askeri bölgeye gizlice girip, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, askerlere suçüstü yakalandıklarını anlattı. Polis, zanlı Olivia Ibwayı Mpankıebe’nin ayni gün gönüllü ifade verdiğini ve bir kişinin, iki kişiyle daha kendilerini o bölgeye bıraktığını anlattığını, mahkemeye aktardı. Polis, aranan şahıslar, soruşturulacak kişiler olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 6 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.