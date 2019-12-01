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Güney’e kaçak geçerken askerlere yakalandı

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Lefkoşa’da Courage Imatitikua adlı kişi, Yiğitler Burcu bölgesinden gizlice Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken askerler tarafından suçüstü yakalandı

Güney’e kaçak geçerken askerlere yakalandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 1. Derece askeri yasak bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinden gizlice Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken askerler tarafından suçüstü yakalanan zanlı Courage Imatitikua tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlıya üç gün tutukluluk verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal huzurda bulunan zanlı Courage Imatitikua’nın 30 Kasım 2019 tarihinde saat 05.00 sıralarında Lefkoşa’da 1. Derece askeri yasak bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinden taksim sahasından yetkili makamdan izinsiz bir şekilde gizlice GKRY ye geçmeye çalıştığı bir sırada görevli askerler tarafından suçüstü hali tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu bölgede incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu ayrıca zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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