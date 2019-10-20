Güney’e kaçak geçeceklerdi

Lefkoşa’da iki kişi Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs’a kaçak geçmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Zanlılar, yoksul olduklarını ve bakmakla yükümlü aileleri olduğunu belirtip ülkelerine gönderilmelerini talep etti

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar Tevfik Kaya ve Ali Tokay tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 19 Ekim tarihinde saat 00.10 raddelerinde Lefkoşa da birinci derece askeri yasak bölge olan Yiğitler Burcu Bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen zanlılar Tevfik Kaya ve Ali Tokay’ın görevli askerler tarafından tespit edildiğini ve tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve Güney Kıbrıs’a çalışmak maksadı ile gitmeye çalıştıkları itirafında bulunduğunu aktardı. Polis zanlıların ayrıca daha öncede aynı yerden Güney Kıbrıs’a geçtiklerini de söylediklerini bu nedenle bölgede kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar yoksul olduklarını ve bakmakla yükümlü aileleri olduğunu belirtip ülkelerine gönderilmelerini talep ettiler.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.