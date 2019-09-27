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Güney’e gitme hayali Girne’de son buldu

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Güney Kıbrıs’a gitmek için bir hafta önce ülkeye sürat teknesi ile kanunsuz yollardan giriş yapan ancak Güney’e geçemeyen Suriyeli Khaled Mahmoud Girne’de tespit edilerek tutuklandı

Güney’e gitme hayali Girne’de son buldu
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Evrim KAMALI

Kanunsuz yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilerek tutuklanan Khaled Mahmoud Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, zanlının Girne’de meydana gelen KKTC’ye kanunsuz giriş suçundan dolayı tutuklandığını söyledi. Kesat, zanlının Girne’de faaliyet gösteren bir işletmenin içerisinde tespit edildiğini ifade etti. Kesat, zanlının ifadesinde 20 Eylül 2019 tarihinde Güney Kıbrıs’a gitmek için sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden Kesat, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Suriye uyruklu zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 10 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

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