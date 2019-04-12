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Güney’den uyuşturucuyla geldi

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Narkotik ekibi tarafından Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Cem Köklüoğlu’nun tasarrufunda toplam 36 gram uyuşturucu madde bulundu

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Güney’den uyuşturucuyla geldi
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Evrim KAMALI

Metehan Sınır Kapısı’ndan toplam 36 gram hintkeneviri ithal eden zanlı Cem Köklüoğlu, tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 10 Nisan’da saat 16.00’da Narkotik ekibi tarafından Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye GL 273 plakalı araçla giriş yapan zanlı Cem Köklüoğlu’nun tasarrufunda 3 gram  ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğuna inanılan uyuşturucu amdde bulunarak emare alındığını belirtti.Polis memuru Özder, arabanın bagajında ise poşette koli bandına sarılı 33 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğuna inanılan uyuşturucu amdde bulunarak emare alındığını söyledi.

Özder, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütlebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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