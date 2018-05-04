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Güney’den Kuzey’e uyuşturucu ticareti

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Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 222 gram hintkeneviri ile 9 gram kokain türü uyuşturucu madde ithal eden Mustafa Dağgül ile söz konusu uyuşturucuları alan Mehmet Zeyin ihbar üzerine yakalandı

Güney’den Kuzey’e uyuşturucu ticareti
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Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yüklü miktarda uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ithal eden Mustafa Dağgül’ü Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken yakaladı. Zanlı Dağgül’ün aracında yapılan aramada 222 gr Hintkeneviri ile 9 gr Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilirken, zanlı Dağgül’ün konu maddeleri başkasının adına Mehmet Zeyin’e getirdiğinin öğrenilmesi üzerine Mehmet Zeyin de tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Dağgül ve Zeyin aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

222 GR HİNTKENEVİRİ, 9 GR KOKAİN…

Meselenin soruşturmasını yürütülen Polis Memuru Mahir Türe,  2 Mayıs tarihinde alınan bir bilgide zanlı Mustafa Dağgül’ün, aracıyla Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığının ve yine ayni gün aracıyla KKTC’ye gelirken tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olacağının öğrenildiğini söyledi. Zanlı Dağgül’ün ayni gün kullanımındaki araçla Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada durdurulduğunu belirten Türe, konu araçta yapılan aramada 222 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 9 gr Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Türe, zanlı Dağgül’den yapılan soruşturmada konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri aranmakta olan bir kişi adına zanlı Mehmet Zeyin’e getirdiğinin ve ona vereceğinin öğrenildiğini belirterek, akabinde zanlı Zeyin’in de evinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlıların itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini söyleyen Türe, zanlıların suçlarını kabul ettiklerini belirtti. Türe, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve 1 kişinin de arandığını belirterek, zanlı Dağgül ile Zeyin’in 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mustafa Dağgül ile Mehmet Zeyin’in tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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