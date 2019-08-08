Güneşköy Kavşağı’nda ölümlü kaza

Lefke - Güzelyurt Anayolu üzerinde Güneşköy kavşağı yakınlarında karşı şeride geçen Rum sürücü karşıdan gelen tırla çarpışması sonucunda Rum sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 15.00 sıralarında, Lefke - Güzelyurt Anayolu üzerinde, GKRY Bölgesinde sakin 79 yaşındaki Kostas Stylıanou, yönetimindeki LBL 696 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Güneşköy kavşağı yakınlarında dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu yaşandı. Stylıanou’nun karşı şeride geçtiği esnada karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Ahmet Çaylı yönetimindeki GT 669 plakalı tır araç ile çarpışmışmaları sonucu LBL 696 plakalı araç sürücüsü Kostas Stylıanou olay yerinde yaşamı yitirdi.