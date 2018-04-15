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Gümrük memuru, uyuşturucu ithal ediyordu

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Sovereign Base Areas (SBA) gümrük memuru Ali M. Soyer, hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucu madde ithal ederken Beyarmudu Kapısı’nda yakalandı

Gümrük memuru, uyuşturucu ithal ediyordu
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Gamze PİR BAYKUR

Sovereign Base Area (SBA) Gümrük Memuru Ali M. Soyer, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Hintkeneviri ve Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ithal ederken yakalandı. Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yaptığı sırada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından aracında yapılan aramada toplam 27 gr uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan Ali M. Soyer tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Soyer aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

13 GR HİNTKENEVİRİ, 14 GR KOKAİN…

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 13 Nisan tarihinde Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan zanlı Ali M. Soyer’in kullanımındaki araçta yapılan aramada 13 gr Hintkeneviri ve 14 gr Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen Özdesoy, suçunu kabul ettiğini belirtti. Özdesoy, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Mine Güçlüer, zanlı Ali M. Soyer’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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