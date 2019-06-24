Gülseren Plajı’nda 5 kişi ölümden döndü

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 13.00 sıralarında Silver Beach ve Glapsides plajı arasında içinde 5 kişinin bulunduğu Zodyak tipi botun su alması sonucu, bottaki şahıslar yüzerek kıyıya çıktı. C.B., B.B., M.K., K.K. isimli yolcular ve kaptan H.Y.’nin, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı belirtildi.
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