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Gülseren'deki apartman yangını kontrol altına alındı

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Gülseren'deki apartman yangını kontrol altına alındı

Mağusa'nın Gülseneren bölgesinde saat 17.00 sıralarında bir aparman dairesinin 3. katında meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında panik olarak apartmanın damına çıkan bazı apartman sakinleri de itfaiye ekipleri tarafından aşağıya indirildi.

Yangının kontrol altına alınması sonrasında soğutma çalışmalarına başlandı. 

Polis'ten yapılan açıklamaya göre bugün saat 16.50 sıralarında Gazimağusa da Gülseren Yolu üzerinde Gilberto Pelayo NOVEMA ya ait Utkan Apartmanı 8 nolu dairede henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgah içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 8 apartman sakininin tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesinde sürüyor. Soruşturma devam etmekte.

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