banner255
banner69
Girne’de antrenman sahası, büyük sorun
Girne’de antrenman sahası, büyük sorun
198 0
Altın Ayakkabının sahibi yine Messi
Altın Ayakkabının sahibi yine Messi
14 0
 
158 0
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
21 0
Hangi burç nasıl beslenmeli?
Hangi burç nasıl beslenmeli?
22 0
Eski dostlardan acı fatura
Eski dostlardan acı fatura
142 0
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
20 0
banner82

Gülay Çekici, istinafa başvurdu

banner27

Polis müfettiş olarak görev yaptığı sırada rüşvet ve gizli bilgilerin ifşası gibi birçok suçlamadan yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Gülay Çekici, tutuksuz yargılanmak talebiyle istinafa başvurdu

Gülay Çekici, istinafa başvurdu
banner267

 

Evrim KAMALI

Aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla yargılanmak üzere cezaevine gönderilen polis müfettişi Gülay Çekici, istinafa başvurdu.

Tutuksuz yargılanmak talebiyle istinafa başvuran Gülay Çekici, dün tutuklu olarak mahkemeye getirildi. Çekici’nin avukatı, müvekkilinin teminata bağlanmasına ve ikamet şartı getirilmesini talep etti. Savcı Behrat Mavioğlu, Çekici’nin iki aylık sürede davasının ikame edileceğini beyan etti. Yargıtay Ceza, istinafı 6 Kasım’a erteledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.