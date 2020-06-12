Gözüne sinek kaçtığı için dikkatini kaybetmiş

Karaoğlanoğlu'nda Ngoy David Kakudjı'nin ağır yaralanıp ölümüne sebep olan araç sürücüsü zanlı Mustafa Volkan Hasanbulli mahkemede verilen söz üzerine yaptığı konuşmada araç kullanırken gözüne sinek kaçtığını ve biran dikkatini kaybettiğini devamında bir şeye çarptığını hissettiğini ancak ne olduğunu daha sonra fark ettiğini anlattı

(Kamalı Haber)

Karaoğlanoğlu'nda dün akşam meydana gelen kaza sonucunda yaya olarak yolu geçmeye çalışan Ngoy David Kakudjı'nin ağır yaralanıp ölümüne sebep olan araç sürücüsü zanlı Mustafa Volkan Hasanbulli olay yerinden kaçtıktan sonra avukatı ile gelerek polise teslim oldu. Tutuklanan Hasanbulli dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Recep Arabulucu olayla ilgili bulguları aktardı. Arabulucu huzurda bulunan zanlı Mustafa Volkan Hasanbulli'nin 11 Haziran 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Karaoğlanoğlu'nda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada yönetimindeki GN 606 plakalı araç ile dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu o esnada yolun kuzeyinden güneyine doğru geçmekte olan müteveffa Ngoy David Kakudjı'ye çarpması sonucu ağır yaralanmasına ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis zanlının kaza sonrası olay yerinden kaçtığını ve aracının kaza yerine 300 metre uzaklıkta bir sokak arasında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının daha sonra avukatı ile polis karakoluna teslim olduğunu belirtti. Polis çavuşu Recep Arabulucu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz verilen zanlı araç kullanırken gözüne sinek kaçtığını ve biran dikkatini kaybettiğini devamında bir şeye çarptığını hissettiğini ancak ne olduğunu daha sonra fark ettiğini ve avukatını arayıp teslim olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.