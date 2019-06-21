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Görünmez kazada polis memuru ağır yaralandı

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Görünmez kazada polis memuru ağır yaralandı
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Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde öğleden sonra yaşanan trafik kazasında bisikletli polis memuru Hakan Miralay ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün, saat 14:50 sıralarında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, 34 yaşındaki Ali Yurdal, kullanımında bulunan ve park halindeki MF 302 plakalı aracın kapısını dikkatsizce araçların seyir yönüne doğru açtığı sırada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru bisikleti ile seyreden polis memuru 47 yaşındaki Hakan Miralay'ın kapıya çarpmasına sebep oldu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Hakan Miralay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kaburgalarında kırık teşhisi ile Kalp Damar cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

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