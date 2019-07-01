Görneçliler, patlama seslerini gök gürültüsü sandı

Görneçliler dün gece iki parçası köye düşen S 200 füzesinin havadaki patlamasını “gök gürültüsü veya yıldırım” zannetti.

Saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayı TAK’a anlatan Serdarlı Belediyesi Görneç sorumlusu ve Görneç Muhtarlığı azası Ecevit Şah, önce gökyüzünde doğu- batı istikametinde ilerleyen bir ışık görüldüğünü, arkasından şidetli bir patlama gerçekleştiğini anlattı.

Patlama esnasında şiddetli gürültü duyulduğunu, evlerin camlarının sallandığını söyleyen Şah, olayın gök gürültüsü veya yıldırım düşmesi sanıldığını belirtti.

“Köyde panik oldu mu?” sorusuna Şah “Hayır, çünkü ne olduğunu bilmiyorduk, sabah olunca olay meydana çıktı” dedi.

Görneç’e düşen parçaların füzenin kanatları olduğunu belirten Şah, sabahleyin bir vatandaşın kendisine gelerek ağılının önüne düşen parçayı gösterdiğini kendisinin de polisi arayarak durumu bildirdiğini kaydetti.

Şah, diğer parçanın ise kardeşinin evinin önüne düştüğünü anlatarak, iki parçanın birer kilometre arayla düştüğünü ifade etti.