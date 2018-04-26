Görneç’e ateş düştü

Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı – Gönendere köyleri arasında meydana gelen trafik kazasında Görneç sakini 60 yaşındaki otobüs şoförü olan Hasan Maraşlı hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 19:30 sıralarında, Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı -Gönendere arasında Karga Tuzu diye bilinen bölge yakınında, 38 yaşındaki Atıf Sunar, yönetimindeki JZ 139 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu meydana geldi. Bu esnada karşı istikametinden gelmekte olan Görneç köyünde sakin 60 yaşındaki Hasan Maraşlı yönetimindeki EF 528 plakalı salon araç ile çarpışmaları sonucu yaşanan kazada EF 528 plakalı araç sürücüsü Hasan Maraşlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan JZ 139 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 57 yaşındaki İbrahim Çevik ve 24 yaşındaki Eyüp Yegin LDH'ne kaldırılarak tedavileri halen sürüyor. JZ 139 plakalı araç sürücüsü Atıf Sunar tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.