Görneç, Maraşlı’ya ağladı

Hasan Maraşlı, ailesi ve sevenlerinin gözyaşlı arasında son yolculuğuna uğurlandı

Serdarlı-Geçitkale arasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 60 yaşındaki Görneç sakini Hasan Maraşlı, dün ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde eşinin ve ailesinin feryatları yürek dağladı…

Maraşlı’nın beklenmedik ölümüyle sarsılan ailesi, sevenlerinin yardımıyla, güçlükle ayakta durabildi. Tansiyonu düşmeyen ve fenalık geçiren eşine ise cami avlusundaki sağlık görevlileri müdahale etti.

Görneç Köy Camisi’nde kılınan ikindi namazından sonra Görneç Köy Mezarlığı’na defnedilen Hasan Maraşlı, yıllarca bölgede otobüs şoförlüğü yapan, herkes tarafından sevilen bir sima olarak biliniyordu.

Dün toprağa verilen Hasan Maraşlı, kendisiyle aynı adı taşıyan 29 yaşındaki kardeşinin oğlunu da Ağustos 2017’de aynı yolda yaşanan elim bir trafik kazasında kaybetmişti.