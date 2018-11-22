Görenler dehşete düştü

Lefkoşa’da dün akşam görenleri dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Avukat Tahir Seroydaş, önce kaldırıma çıktı ve Satır Döner adlı işletmeye ait masalara çarptıktan sonra bitişikteki barın içine girdi. Kazada iki kişi yaralandı

Murat ASLAN Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nde dün akşam meydana gelen feci trafik kazasında iki kişi yaralandı. Görenleri dehşete düşüren kaza, saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa’nın tanınmış avukatlarından 68 yaşındaki Tahir Seroydaş, KA 463 plakalı aracı ile seyrederken kontrolünü kaybederek önce kaldırıma çıktı ve Satır Döner adlı işletmeye ait masalara çarptıktan sonra bitişikte bulunan Karma Pub’ın içine girerek durabildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Tahir Seroydaş ile Satır Döner’de bulunan dükkan müdürü Emin Karaboğa yaralandı. Kazada can kaybı olmaması ve çok daha fazla kişinin yaralanmaması büyük şans olarak nitelendirildi.