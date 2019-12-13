banner255
banner69
GG’nin zirve aşkı
GG’nin zirve aşkı
12 0
Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
Grand Sapphire yoğun ilgi görüyor
15 0
 
57 0
340 0
31 0
8 0
24 0
banner355

Gönyeli’de korkutan kaza

banner27

Gönyeli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bordür taşlarına çarpıp trafik adası içinde devrildi

Gönyeli’de korkutan kaza

Gönyeli’de dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, bordür taşlarına çarpıp soldaki trafik adası içinde devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Saat 12.30 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa ana yolu FC 775 plakalı aracıyla seyreden 27 yaşındaki Şadi Baytar, Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada Ali Boy Büfe yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp sol taraftaki trafik adacığı içerisine devrildi.

Kazada yaralanan olmadı. olay yerine gelen trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan, kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklandığını açıkladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.