Gönyeli’de korkutan kaza

Gönyeli’de dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı, bordür taşlarına çarpıp soldaki trafik adası içinde devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Saat 12.30 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa ana yolu FC 775 plakalı aracıyla seyreden 27 yaşındaki Şadi Baytar, Gönyeli Çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada Ali Boy Büfe yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp sol taraftaki trafik adacığı içerisine devrildi.
Kazada yaralanan olmadı. olay yerine gelen trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan, kazanın dikkatsiz sürüşten kaynaklandığını açıkladı.