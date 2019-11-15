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Gönyeli’de cephanelik gibi ev

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Gönyeli’de bir evde 1 adet tabanca iki adet şarjör, 169 adet canlı mermi, 1 adet 7,62 mm çapında canlı G-3 mermisi, 199 adet de boş kovan bulundu

Gönyeli’de cephanelik gibi ev

 

Gönyeli’de önceki gün 25 yaşındaki isminin baş harfleri K.D.’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü, 1 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü, 23 adet 7.65 mm çapında canlı tabanca mermisi, 87 adet 9 mm çapında canlı tabanca mermisi, 1 adet 7,62 mm çapında canlı G-3 mermisi, 59 adet 14 mm çapında canlı tabanca mermisi, 13 adet 7.65 mm çapında ve 186 adet de 9 mm çapında tabancaya ait boş kovan bulundu.

K.D’nin evinde arama yapıldığı esnada, söz konusu şahsın arkadaşı olan 3 yaşındaki isminin baş harfleri O.D. evin avlusunda bulduğu, K.D’nin babası 5 yaşındaki isminin baş harfleri A.A.D.’ye ait ruhsatlı 9 mm çapında tabancayı alıp koşarak kaçmaya başladığı esnada görevli polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Adına kayıtlı silahı salimen muhafaza etmeyen A.A.D. hakkında yasal işlem başlatılırken; K.D. ve O.D. tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Zanlılar K.D ve O.D’nin Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu suçlamalarıyla methaldar olduklarını belirtti. Polis,  13.11.2019 tarihinde saat 16.50-19.30 saatleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri Gönyeli Lefkoşa'da sakin K.D.'nin ikametgahında kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisinin alınması üzerine LPM Adli Şube ekiplerinin oluşturduğu bir ekip ile Lefkoşa Kaza mahkemesin den temin edilen arama emri ile zanlının huzurunda bir arama gerçekleştirildiğini belirtti. Polis,  arama neticesinde yatak odası içerisinde bulunan yatağının yastığının altına gizlenmiş vaziyette 1 adet Fransa yapım MAB marka 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü içerisinde 4 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, ayrıca yine yatak odası içerisinde 1 adet canlı G-3 mermisi, 19 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, 73 adet 9mm çapında canlı tabanca mermisi, 59 adet 14 mm çapında canlı mermi, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü ve yine aynı ikametgâhın avlu kısmında 14 adet 9 mm çapında canlı mermi, 13 adet 7.65 mm çapında tabanca mermi kovanı, 186 adet de 9 mm çapında tabanca mermi kovanı bulunup emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının evinde arama yapıldığı esnada iş arkadaşı olan O.D’nin, K.D’nin babasına ait ruhsatlı 9 milimetre çapında Almanya yapımı Sig Sauer marka tabanca şarjörünü kanunsuz olarak tasarrufunu geçirip arama neticesinde arkadaşını koruyup kanunsuz herhangi bir şey bulunmasını engellemek amacı ile koşarak kaçmaya başladığı esnada adli şube ekipleri tarafından takip edilerek tabanca ve şarjörünü saklamaya çalıştığı Sht Osman Benli Sokak içerisindeki toprak arazi içerisinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.  Polis, balistik inceleme yapılacağını ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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