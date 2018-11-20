Gönyeli’de dün sabah aile faciası yaşandı. 63 yaşındaki Hasan Yılmaz Karasalih, 60 yaşındaki eşi Sevinç Karasalih’i önce boğarak öldürdü, ardından da intihar etti

Gönyeli’de aile faciası yaşandı. Hasan Yılmaz ve Sevinç Karasalih çift dün sabah 05.00 sıralarında Gönyeli’de Edipler Sokak’taki 3 numaralı evlerinde ölü bulundu. Yapılan incelemede olayın cinayet ve intihar olduğu belirlendi.

Gönyeli'de Edipler Sokak’taki bir apartmanda oturan 63 yaşındaki Hasan Yılmaz Karasalih, 60 yaşındaki eşi Sevinç Karasalih ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kablo ile boğdu.

Cinayetin ardından iddiaya göre, bir ucu açık kablonun fişini prize sokan Hasan Yılmaz Karasalih, kabloyu kendisine dolayıp vücuduna akım vererek intihar etti. Karasalih'in eşini öldürmeden önce kız kardeşini arayarak, "Hem Sevinç'i hem de kendimi öldüreceğim" dediği öne sürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, çiftin evinin çevresine güvenlik kordonu çekti.

Hasan Yılmaz Karasalih'in su tesisatçısı olduğu öğrenildi. Karasalih çiftinin 2 çocuğu 3 de torunları olduğu belirtildi.

Eşi tarafından öldürülen Sevinç Karasalih ve ardından yaşamına son veren Hasan Yılmaz Karasalih'in otopsileri yapıldı.

Polis, yapılan otopsi neticesinde; Sevinç Karasalih'in "bağla boğma sonucu gelişen havasız kalma" sonucu, Hasan Yılmaz Karasalih'in ise "vücudundan elektrik akımı geçmesi sonucu" öldükleri tespit edildiğini açıkladı.