Gönyeli'de cinayet

Gönyeli'de sabah saatlerinde meydana gelen bıçaklama olayı sonucunda ağır yaralanan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 10:30 sıralarında, Gönyeli’de Akgünler Sokak üzerinde bulunan bir ikametgah içerisinde, günlük ev işlerinde çalışmakta olan 45 yaşındaki Gülbahar ULUTAN, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir erkek şahıs tarafından vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklanmak suretiyle ağır şekilde yaralandı.

Olayda ağır yaralanan Gülbahar ULUTAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11:30 sıralarında, yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmekte